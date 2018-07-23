Аграрии уже намолотили почти 19 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составляет 31,7 ц/га.

Украинские аграрии по состоянию на 23 июля намолотили 18,9 млн тонн зерна с площади 6 млн га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 14,3 млн тонн на площади 4,2 млн га, или 67% к прогнозу; яровой пшеницы – 30 тыс. тонн на площади 13 тыс. га, или 7% к прогнозу; ярового ячменя – 1,1 млн тонн на площади 563 тыс. га, или 37% к прогнозу; гороха - 510 тыс. тонн на площади 306 тыс. га, или 72% к прогнозу.

Средняя урожайность зерновых составляет 31,7 ц/га.

Также собрано 60 тыс. тонн ржи с 25 тыс. га (17% к прогнозу) при урожайности 23,5 ц/га и 13 тыс. тонн овса с 8 тыс. га (4,1%) при урожайности 16,6 ц/га.

Кроме того, намолочено 2,3 млн тонн озимого рапса с 878 тыс. га (90%) при урожайности 25,7 ц/га и 10,3 тыс. тонн ярового рапса с 6 тыс. га (11,3%) при урожайности 16,6 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.