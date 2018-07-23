Ukrlandfarming спрогнозировала хороший урожай озимых в Украине

За текущее лето им уже собрано 77800 т озимой пшеницы с площади в 24 тыс. гектаров и 21500 т озимого рапса с площади в 7760 гектаров (пшеница — 32,38 ц/га, рапс — 27,67 ц/га).

Первые итоги жнив группой компаний Ukrlandfarming свидетельствуют о том, что в 2018 году Украина будет иметь хороший урожай озимых зерновых культур.

Особо высоких показателей следует ожидать по пшенице и рапсу, если учитывать статистику Причерноморского кластера, сообщает пресс-служба Ukrlandfarming.

Так, за текущее лето им уже собрано 77800 т озимой пшеницы с площади в 24 тыс. гектаров и 21500 т озимого рапса с площади в 7760 гектаров (пшеница — 32,38 ц/га, рапс — 27,67 ц/га). Это превышает средний уровень урожайности этих культур по стране в целом и дает основания для положительного прогноза по количеству сбора озимых в Украине.

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"В этом году мы прогнозируем хороший урожай озимой пшеницы и рапса по всей территории Украины, где обрабатывает земли Ukrlandfarming. Рапс — наша стратегическая культура, и мы довольны показателями урожайности. Несмотря на жесткие погодные условия и отсутствие дождей с апреля, но благодаря нашему опыту и новым технологиям в обработке как земли, так и растений, мы достигли запланированных показателей. Выход продукции составляет почти 99%. В следующем году мы планируем увеличить площадь посева рапса в 15 тыс. гектаров", — отметил директор Причерноморского кластера Владимир Яровой.

Напомним, что Ukrlandfarming, возглавляемая предпринимателем Олегом Бахматюком, насчитывает 11 территориальных кластеров по земледелию в 22 областях Украины. Озимая пшеница занимает наибольшую площадь участков, которые обрабатывает Причерноморский кластер. О рекордном урожае на указанной территории сообщило общество "ЮТС-Агропродукт", работающее на территории шести районов Херсонской области и обрабатывающее 61 тыс. гектаров.