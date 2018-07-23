Ukrlandfarming в 2019 году вдвое увеличит площади под рапс в Причерноморье

Выход продукции составляет почти 99%.

"В этом году мы прогнозируем хороший урожай рапса по всей территории Украины, где обрабатывает земли "Укрлэндфарминг". Рапс — наша стратегическая культура и мы довольны показателями урожайности. Выход продукции составляет почти 99%. В следующем году в Причерноморском кластере мы планируем увеличить площади посевов рапса до 15 тыс. га".

Об этом сообщает агрохолдинг.

"Укрлэндфарминг" занимается выращиванием зерновых, семян, КРС, производством яиц и яичных продуктов, молока, мяса и кожи.

В структуру холдинга входят сеть современных элеваторов общей мощностью 2,6 млн тонн, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.​