В Украине начали производить меньше водки

При этом производство ликеров и других спиртных напитков увеличилось на четверть.

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-июле 2018 года сократилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 5,7 миллиона декалитров, производство коньяка и бренди сократилось на 2,7% - до 884 тысяч декалитров, сообщила Государственная служба статистики.

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Производство водки в июле 2018 года составило 967 тысяч дал, что на 10% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,2% больше, чем в июле 2017 года. Производство коньяка и бренди в июле составило 126 тысяч дал, что на 24,4% меньше показателя июня текущего года и на 1,4% меньше, чем в июле 2017 года.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,6 миллиона дал. В июле текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 701 тысяча дал, что на 11,3% меньше, чем в прошлом месяце, и на 32,1% больше, чем в июле 2017 года.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2017 году сократилось на 17,6%, коньяка – на 13%, ликеров и других спиртных напитков - увеличилось на 18,3%.