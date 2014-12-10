В Крыму назвали виновника высоких цен на российские продукты

В Керчи прошло выездное заседание так называемого "Совета министров Крыма", на котором "министр экономического развития" Крыма Николай Коряжкин заявил, что цены на российские продукты выше украинских в 1,5-2 раза, сообщает Керчь.ФМ.

«Цена украинского масла – 54 рубля, российского- 75-81 рублей. Практически в 1,5-2 раза выше ... Мы разговаривали с поставщиками и узнали в чем причина – это переправа. Потому что транспорт стоит по неделям в одну сторону, а потом в другую сторону», - сообщил Коряжкин.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма признали, что Россия создала "бардак" на Керченской переправе

В ответ так называемый глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что после их приезда на переправу все изменится.

Также Коряжкин заявил, что кроме продовольственных магазинов были обследованы несколько предприятий, которые занимаются строительными материалами, и было выявлено, что цены на стройматериалы подорожали в два раза, что может сократить количество запланированных капитальных ремонтов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Крыму цены на продукты питания выросли на 38% по сравнению с декабрем прошлого года.