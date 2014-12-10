Кабмин хочет привлечь миллиард долларов для украинских аграриев

Кабинет министров Украины поставил перед собой задачу в 2015 году добиться привлечения 1 млрд долл. инвестиций от международных институций в отечественный агропромышленный комплекс, говорится в программе действий правительства.

Кроме того, в рамках финансовой поддержки малого бизнеса на селе, правительство в 2015-2016 годах намерено развернуть программу микрокредитования небольших хозяйств. Кабмин также ожидает принятия в 2015 году закона о локальных аграрных рынках.

Читайте такжеУкраина уже экспортировала более 14 млн тонн зернаКак сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина будет добиваться проведения в 2015 году международной донорской конференции, участники которой должны будут утвердить план развития страны и механизм финансирования этого плана.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 октября 2014 года составил 48,523 млрд долл., что на 14,86% меньше показателя на начало текущего года.