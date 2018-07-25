Украинские аграрии уже экспортировали 1,5 миллиона тонн зерновых
17:11, 25 июля 2018Агро
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Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 433 тысячи тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 25 июля экспортировали 1,494 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 433 тысячи тонн, ячменя – 430 тысяч тонн, кукурузы – 631 тысячу тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 2 тысячи тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.
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