Аграрии уже намолотили 20 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составляет 31,9 центнера с гектара.

Украинские аграрии по состоянию на 25 июля намолотили 20 миллионов тонн зерна с площади 6,3 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, аграрии собрали 15 миллионов тонн озимой пшеницы на площади 4,4 миллиона га, или 70% к прогнозу; яровой пшеницы – 37 тысяч тонн на площади 16 тысяч га, или 9% к прогнозу; озимого ячменя – 2,9 миллиона тонн на площади 816 тысяч га, или 99% к прогнозу; ярового ячменя – 1,3 миллиона тонн на площади 628 тысяч га, или 41% к прогнозу; гороха - 541 тысяча тонн на площади 319 тысяч га, или 75% к прогнозу.

Средняя урожайность зерновых составляет 31,9 ц/га.

Также собрано 67 тысяч тонн ржи с 27,5 тысячи га (19% к прогнозу) при урожайности 24,5 ц/га и 16 тысяч тонн овса с 9,3 тысячи га (5%) при урожайности 17,5 ц/га.

Кроме того, намолочено 2,3 млн тонн озимого рапса с 902 тысячи га (92%) при урожайности 25,8 ц/га и 11 тысяч тонн ярового рапса с 7,5 тысячи га (14%) при урожайности 15 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 миллионов тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.