Предприятия оштрафовали на 1,4 миллиона гривень за нарушение закона о защите прав потребителей

Нарушения были установлены в 40% случаев проверок.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в I полугодии текущего года оштрафовала 384 предприятия из 2,5 тыс. проверенных на сумму 1,38 млн грн за нарушение закона о защите прав потребителей, сообщила пресс-служба со ссылкой на главу ведомства Владимира Лапу.

Читайте такжеГоспотребслужба пообещала проверить информацию о подпольных маслозаводах

«К ответственности, предусмотренной ст. 23 закона Украины «О защите прав потребителей» привлечено 384 субъекта хозяйствования с наложением административно-хозяйственных санкций на сумму 1,38 млн грн, добровольно уплачено 485,51 тыс. грн. Выдано 921 предписание о прекращении нарушений прав потребителя», - говорится в сообщении.

Кроме того, за I полугодие 2018 года по результатам проверок 713 лиц привлечено к административной ответственности. Госпродпотребслужба оштрафовала их на сумму от 106,47 тыс. грн, из которых в добровольном порядке было оплачено 92,52 тыс. грн.

По словам Лапы, за указанный период ведомство проверило более 2,5 тыс. субъектов хозяйствования в сфере торговли, ресторанного хозяйства и предоставления услуг и установила нарушения в 40,4% случаев.

Во время проверок Госпродпотребслужба зафиксировала более 2,5 тыс. видов нарушений. Самым распространенным нарушением, по информации ведомства, является отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце – 82,6% случаев. Еще одним распространенным нарушением стала реализация товара, срок годности которого истек – оно зафиксировано в 10,2% случаев проверок.

Также среди нарушений фиксируется реализация опасного товара без надлежащей маркировки, а также информации о правилах и условиях безопасного его использования (1,6%), невыполнение или несвоевременное выполнение предписания об устранении нарушений прав потребителей (1,5%), нарушении условий договора между потребителем и исполнителем об исполнении работы, предоставлении услуги (0,9%) и др.

По данным Лапы, за 6 месяцев текущего года Госпродпотребслужба проверила безопасность товаров и предоставление услуг (работ) на сумму более 13,2 млн грн, а также предотвратила покупку и использование гражданами недоброкачественных продовольственных, непродовольственных товаров и услуг (работ) на сумму более 4,02 млн грн (30,3%).

149 материалов проверок отправлено для соответствующего реагирования в органы досудебного расследования, органам государственного надзора и контроля и органам местного самоуправления.

Кроме того, в течение I полугодия текущего года в территориальные органы Госпотребслужбы поступило более 10 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. Из них на личном приеме получено более 2,4 тыс.

По результатам рассмотрения обращений граждан более чем в 40% случаев требования потребителей удовлетворены. Потребителям возвращено 2,93 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Госпродпотребслужба обеспечила возврат потребителям почти 6 млн грн за некачественные товары и услуги.