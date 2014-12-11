В России хлеб может подорожать на 10%

Уведомления поставщиков о предстоящем росте закупочных цен получило большинство крупнейших продовольственных ритейлеров, пишет КоммерсантЪ.

Переработчики объясняют подорожание ростом цены на муку, зерно, сахар, зарубежное сырье, упаковочные материалы и транспортные расходы. Стоимость пшеницы, зависимая от доллара, и дальше будет расти вслед за обесценивающимся рублем, предупреждают эксперты.

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В российском Минпромторге заявили, что серьезных колебаний цен на хлеб не отмечают. "Рынки хлеба и хлебобулочных изделий всегда находятся под пристальным вниманием ФАС. В настоящее время в центральный аппарат службы жалоб от торговых сетей о повышении производителями цен на хлеб и хлебобулочные изделия не поступало",— говорит начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. Вместе с тем, продолжает Мирочиненко, рост цен на зерно, который наблюдается с августа, в том числе вследствие девальвации рубля, безусловно, оказывает влияние на ценовую ситуацию на данных рынках.

По данным Росстата, инфляция в России со 2 по 8 декабря составила 0,3%, с начала года — 8,9%. Хлеб за неделю подорожал на 0,7%, рис — на 1,7%, подсолнечное масло — на 1,5%, плодоовощная продукция — на 2,5%. Быстрее всего дорожали яйца — на 4,5% и гречневая крупа — на 5,7%, притом что за последние три недели Росстат фиксировал рост цен на гречку в 10-16%.

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Эксперты говорят, что ни о каком дефиците зерна речи не идет. По данным за декабрь, объем урожая в России составил порядка 104 млн тонн без учета того урожая, который в некоторых регионах не успели убрать из-за раннего снега, но доберут весной. Объем экспорта на 1 декабря составил 18 млн тонн, до конца месяца будет вывезено еще около 2 млн тонн, уверен глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

По прогнозам РЗС, в этом сельхозсезоне экспорт зерна составит 32 млн тонн. "Даже в случае выполнения экспортной программы переходящие запасы вырастают почти на 3 млн тонн, до 16,8 млн тонн, что станет сдерживающим рычагом для дальнейшего роста цены",— резюмирует Злочевский.

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Объединенная зерновая компания (ОЗК), которая является госагентом России при проведении интервенций на рынке зерна, с середины октября не может приобрести пшеницу в ходе закупочных интервенций из-за отсутствия предложений. Всего с начала закупок в интервенционный фонд с 30 сентября по 3 декабря 2014 года было приобретено 268,5 тыс. тонн зерна по средней цене 6,4 тыс. руб. за тонну мягкой пшеницы 3-го класса. При этом средние рыночные цены на 28 ноября составили 9,9 тыс. руб. за тонну пшеницы 3-го класса, по данным информационно-аналитического центра "ПроЗерно".