McDonald`s для восстановления популярности масштабно обновит меню

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s определилась с масштабным обновлением своего меню, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, речь идет и о списке предлагаемых блюд, и о способах их приготовления. На данный момент это - самая серьезная попытка компании восстановить свои позиции на американском рынке, говорится в статье.

Читайте такжеРоссияне в очереди перед закрытым McDonald's провели молчаливую акцию против санкций КремляРанее сообщалось, что популярность ресторанов сети McDonald`s среди американцев падает. Компания опубликовала отчет о доходах за ноябрь, согласно которому за последний месяц продажи в США снизились примерно на 5%. Подобная тенденция сохраняется уже на протяжении 13 месяцев.

Новые меры обсуждались в среду, 10 декабря, на брифинге с инвесторами. В частности, предлагается убрать ряд блюд из меню и предоставить посетителям возможность делать более индивидуальные заказы. Кроме того, McDonald`s планирует изучить «каждый ингредиент» своей продукции и исследовать различные способы приготовления и хранения блюд для улучшения их качества, уточняет издание.

По словам представителей компании, в следующем месяце из меню McDonald`s исчезнет восемь пунктов, но какие именно, пока не уточняется.