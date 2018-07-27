Свекла дороже персиков: в Сети показали свежие фото с ценами на рынках оккупированного Крыма

Судя по фото, цены на некоторые продукты несколько выше, чем на материковой Украине.

В Сети опубликовали свежие фотографии с ценами на рынках оккупированного Крыма.

Как видно на опубликованных в Twitter блогером RoksolanaToday&Крым фото, цены на некоторые овощи, фрукты, ягоды и другие продукты несколько выше, чем на материковой Украине.

«Севастополь. Шок гардемаринов! Свекла на рынке Чайка дороже помидоров и равна персикам!», – отмечается в сообщении блогера. Хотя на фото видно, что свекла стоит даже немного дороже персиков - на 10 росийских рублей.