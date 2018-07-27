Свекла дороже персиков: в Сети показали свежие фото с ценами на рынках оккупированного Крыма
13:53, 27 июля 2018Агро
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Судя по фото, цены на некоторые продукты несколько выше, чем на материковой Украине.
Цены на рынке Севастополя в российских рублях / фото RoksolanaToday&Крым
В Сети опубликовали свежие фотографии с ценами на рынках оккупированного Крыма.
Как видно на опубликованных в Twitter блогером RoksolanaToday&Крым фото, цены на некоторые овощи, фрукты, ягоды и другие продукты несколько выше, чем на материковой Украине.
«Севастополь. Шок гардемаринов! Свекла на рынке Чайка дороже помидоров и равна персикам!», – отмечается в сообщении блогера. Хотя на фото видно, что свекла стоит даже немного дороже персиков - на 10 росийских рублей.
Цены на рынке Севастополя в российских рублях / фото RoksolanaToday&Крым
Цены на рынке Севастополя в российских рублях / фото RoksolanaToday&Крым
Цены на рынке Феодосии в российских рублях / фото "Город24"
Цены на рынке Феодосии в российских рублях / фото "Город24"
Цены на рынке Феодосии в российских рублях/ фото "Город24"
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 июля 2018 г.
Шок гардемаринов!
"Свекла на рынке Чайка дороже помидор и равна персикам!"
потому что вана не бурячок... pic.twitter.com/Xv2urC0OT1
Феодосия— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 июля 2018 г.
Свежие цены рынковhttps://t.co/sGeIr94Sw2pic.twitter.com/EwBXmVYntj
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