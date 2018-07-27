Украинцев предупредили о резком подорожании алкоголя в сентябре

В сентябре можно ожидать подорожание алкоголя сразу на 13% из-за роста минимальной розничной цены на весь алкоголь.

В сентябре этого года цены на алкогольные напитки в Украине могут подскочить сразу на 13 процентов.

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Об этом сообщает Главред.

По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутата Киевского областного совета Алексея Дорошенко, причиной роста цен является подорожание минимальной розничной цены на спиртное.

"За полгода стоимость алкогольной корзины выросла на 2 процента, или на 3,6 гривни. На конец июня 2018 года она стоила 156,8 гривни, тогда как на начало года ее стоимость составляла 153,2 гривни. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка отечественного столового вина 0,75 литра, бутылка отечественного пива 0,5 литра и бутылка водки 0,5 литра", - пишет Дорошенко в Facebook, отмечая, что по данным Госстата, все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев это года на 1-3 процента.

Например, водка подорожала на 1 процент, пиво - на 2 процента, а отечественные вина - на 3 процента. Получается, что вино "добавило" 2 гривни, пиво - 90 копеек, водка - 70 копеек. На конец июня бутылка 0,5 литра водки стоила 81,9 гривни, бутылка 0,75 литра вина - 60,4 гривни, а бутылка пива 0,5 литра - 14,5 гривня.

"Но уже в сентябре можно ожидать резкий рост стоимости алкоголя (на 13 процентов) в связи с поднятием минимальной розничной цены на весь алкоголь", - подытожил эксперт.

В июле хлебная корзина (1 килограмм пшеничного хлеба, 1 килограмм ржаного и 0,5 килограмма батона. - Прим.) в Украине подорожала на 7-8 процентов.

"За первое полугодие хлебная корзина стала дороже на 7 процентов (...) Ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7 процентов, а пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 8 процентов", - сообщал Дорошенко.