Яценюк заявил, что коалиция не готова к дискуссии о рынке сельхозземли

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в Верховной Раде.

«Правительство заявляет о том, что коалиция не готова к рассмотрению данного законопроекта, поэтому из программы я официально исключил предложение по закону о рынке земли», - сказал Яценюк, слова которого были встречены аплодисментами в парламенте.

«Если поменяется настроение, скажете – напишем закон», - сказал премьер, обращаясь к депутатам.

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В то же время, глава правительства подчеркнул необходимость разработки и принятия законопроекта о долгосрочной аренде сельхозземель, а также формирования базы данных Государственного земельного кадастра, который, по словам Яценюка, в настоящее время наполнен информацией лишь на 5%.

Без реализации этих задач, по мнению премьера, возвращение к дискуссии об открытии рынка земли не будет иметь смысла.

Ранее УНИАН сообщал, что Новая Рада может разрешить продажу сельхозземель.

Также сообщалось, что в декабре 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Вопрос открытия рынка сельхозземель в Украине остается дискуссионным. Экс-министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка выступал категорически против снятия моратория на куплю-продажу земли. По словам его преемника, нынешнего главы Минагропрода Алексея Павленко, западная модель развития АПК предусматривает открытие рынка земли, однако в Украине принимать такое решение еще рано.