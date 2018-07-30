Украина сократила аграрный экспорт до $8,6 миллиарда

При этом доля экспорта продукции АПК в общем экспорте Украины по результатам І полугодия 2018 года превысила 37%.

Украина по итогам І полугодия 2018 года уменьшила аграрный экспорт на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,6 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики со ссылкой на заявление заместителя директора института Николая Пугачева.

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Согласно сообщению, экспорт аграрной продукции в январе-июне 2018 года остался почти на уровне прошлогодних показателей за соответствующий период (-2%) и составил более 8,6 миллиарда долларов США.

По данным Института аграрной экономики, доля экспорта продукции АПК в общем экспорте Украины по результатами І полугодия 2018 года превысила 37%.

При этом основными позициями в товарной структуре украинского аграрного экспорта остаются зерновые культуры, семена масличных, различные жиры и масла – в основном подсолнечное, а также товары пищевой и перерабатывающей промышленности. Их совокупная доля в аграрном экспорте составляет 88%.

Также сообщается, что в январе-июне 2018 года выросли объемы экспорта в натуральном выражении целого ряда продуктов питания по сравнению с показателями за соответствующий период прошлого года.

Так, более чем в полтора раза – с 31 тысячи тонн до 48 тысяч тонн – увеличились зарубежные поставки яиц. Бобовых, в основном, гороха экспортировано 54 тысячи тонн против 1 тысячи тонн в январе-июне 2017 года. Объемы поставок грецких орехов на рынки стран мира выросли с 12 тысяч тонн до 19 тысяч тонн, солода – с 70 тысяч тонн до 97 тысяч тонн.

Также, по данным Института аграрной экономики, в I полугодии 2018 года выросла стоимость экспортных поставок мяса птицы – со 196 миллионов долларов до 241 миллиона долларов, а также масла – с 45 миллионов долларов США до 74 миллионов долларов США. Это, как пояснил Пугачев, обусловлено преимущественно ростом цен на упомянутые виды агропродукции.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии экспортировали в 2017 году продовольствия на сумму 17,8 миллиарда долларов, что составило более 41% в структуре украинского экспорта.

По данным Минагропрода, тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.