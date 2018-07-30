Порошенко подписал закон о требованиях к органическому производству

Документом определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в этой области.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", принятый Верховной Радой 10 июля.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, реализация норм этого документа обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в области производства и оборота органических продуктов и будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков её сбыта.

Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, оборота органической продукции и функционирования рынка такой продукции.

Также определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанной сфере.

Как сообщал УНИАН, украинские производители экспортируют около 300 тысяч тонн органической продукции в год на сумму более 65 миллионов долларов.

По данным Минагропрода, в 2016 году общая площадь земель органического и переходного периода составляла 381,17 тыс. га, из которых 289,55 тыс. га получили органический статус. Ежегодный объем рынка внутреннего потребления органической продукции составляет 21-22 миллиона евро.

Органическое производство являлось одним из приоритетных направлений работы министерства в 2017 году.

В планах Минагропрода - развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести ее долю в валовом сельхозпроизводстве до 3%. В настоящее время в Украине для производства органической продукции используется 1% пахотных земель.