Лукашенко посоветовал "умным российским журналистам", где искать виновника скандалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что причину конфликтной ситуации с ограничением поставок продовольствия в Россию надо искать не в Беларуси, передает БЕЛТА.

"Если вы заметили, в тех же российских средствах массовой информации опять начинаются упреки в наш адрес, и особенно в мой, что вот Лукашенко доводит ситуацию до самого верха. Должен сказать, что сии прикормленные политологи и журналисты (от них ожидать вообще нечего) плохо слушали того же Лукашенко, когда в упрек своему правительству я поставил ровно это, что проблему вывели на самый высокий уровень", - сказал глава государства 11 декабря на совещании по актуальным вопросам развития экономики.

Читайте такжеБеларусь в одностороннем порядке возобновила таможенный контроль на границе с Россией"Хочу подчеркнуть, что нам абсолютно не надо выводить ни на какие уровни ту или иную проблему взаимоотношений, особенно с Российской Федерацией. Потому что это нам просто невыгодно, нам это не нужно. И самое главное - не мы были причиной такого конфликта, - отметил Лукашенко. - Ведь все этапы были пройдены, начиная от переговоров с петровыми, ивановыми, данквертами, с правительством Российской Федерации, ну, последняя уже ступень - президенты".

"Поэтому упрекать белорусов нечего в том, что этот скандал, если его можно так назвать, разразился. Но это не первый раз... Я хотел бы посоветовать умным российским политологам и журналистам искать причину не в Беларуси, а искать ее где-то там, в Москве. Но это их проблема", - сказал Лукашенко.

Обращаясь к правительству, он отметил, что хотел бы услышать, как выполняется его распоряжение о разрешении этой ситуации, а также насколько были обоснованы установленные российской стороной ограничения. "Для того, чтобы иметь больше денег и золотовалютных резервов, надо больше продавать и меньше покупать. Это простая формула, но для нас она очень важна", - сказал глава государства. Он сказал, что в связи с этим хотел бы услышать информацию о ситуации на российском рынке в связи с девальвацией рубля. Кроме того, президент поинтересовался подробностями состоявшегося накануне заседания Совета ЕЭК, принятыми на нем решениями, их реализацией.