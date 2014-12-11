Налоговые льготы для АПК пока остаются – Яценюк

«Я публично заявляю, что возвращение НДС при экспорте будет исключительно для производителей сельскохозяйственной продукции...У нас в бюджете нет денег, чтобы кормить трейдеров», - сказал Яценюк.

При этом льготная система налогообложения агропромышленного комплекса страны, по словам премьера, в ближайшие годы будет сохранена, несмотря на то, что ее отмены требуют иностранные кредиторы Украины, в том числе Международный валютный фонд.

«На моей последней встрече с ними (кредиторами – УНИАН) я заявил о том, что коалиция и правительство не могут с 2016 года перевести на общую систему налогообложения весь аграрный сектор. Так как спецсистема по НДС является единственным инструментом государственной поддержки аграрного сектора», - сказал глава правительства.

Читайте такжеЯценюк заявил, что коалиция не готова к дискуссии о рынке сельхозземлиКак сообщал УНИАН, 19 декабря 2013 года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым аграрии получили право на возмещение НДС при операциях с зерном с 1 января 2014 года. Однако по инициативе Кабмина Яценюка нулевая ставка НДС при экспорте зерна была сохранена сначала до 1 октября 2014 года, а затем продлена до конца текущего года.

Нулевой НДС для операций с зерном действовал с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам.