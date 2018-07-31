Украинские аграрии намолотили более 22 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составляет 32,2 центнера с гектара.

Украинские аграрии по состоянию на 30 июля намолотили 22,4 миллиона тонн зерна с площади 7 миллионов га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 17 миллионов тонн на площади 4,9 миллиона га, или 76% к прогнозу; яровой пшеницы – 54,4 тысячи тонн на площади 22,7 тысячи га, или 12% к прогнозу; озимого ячменя – 3 миллиона тонн на площади 850,5 тысячи га, или 97% к прогнозу; ярового ячменя – 1,6 миллиона тонн на площади 793 тысячи га, или 49% к прогнозу; гороха – 590,5 тысячи тонн на площади 342,4 тысячи га, или 79% к прогнозу.

Средняя урожайность зерновых составляет 32,2 ц/га.

Также собрано 86 тысяч тонн ржи с 36 тысяч га (24% к прогнозу) при урожайности 24,2 ц/га и 25,6 тысячи тонн овса с 14,3 тысячи га (7%) при урожайности 17,9 ц/га.

Кроме того, намолочено 2,4 миллиона тонн озимого рапса с 930 тысяч га (95%) при урожайности 25,9 ц/га и 21 тысяча тонн ярового рапса с 12 тысяч га (17%) при урожайности 17,3 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 миллионов тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.