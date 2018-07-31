Миссия Сингапура по оценке системы госконтроля за продукцией птицеводства будет работать в Украине с 30 июля по 4 августа.

Сингапур заинтересован в импорте украинского мяса птицы и продуктов из него, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"30 июля 2018 года в Украине начала работу делегация Агропродовольственной и ветеринарной службы Республики Сингапур с аудитом системы государственного контроля за продукцией птицеводства, в частности, мяса птицы и продуктов из него, яиц и яичной продукции", - говорится в сообщении.

Планируется, что представители Сингапура посетят Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе и несколько объектов птицеводческой сферы, заинтересованных в экспорте в Сингапур.

Как сообщал УНИАН, с 11 по 20 июня инспекторы из Еврокомиссии проводили в Украине проверку системы контроля здоровья животных, в частности механизма контроля здоровья птицы.

Также, в июне Украина и Китай подписали меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы.

По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году экспортировала 271,32 тысячи тонн мяса птицы на сумму 389,64 миллиона долларов.