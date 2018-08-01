Президент подписал закон о фитосанитарных процедурах

Закон призван приблизить украинское законодательство в сфере карантина растений к стандартам ЕС и уменьшить бюрократическую волокиту.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об урегулировании проведения фитосанитарных процедур, который позволит навести порядок в сфере фитосанитарного контроля, приблизить украинское законодательство в сфере карантина растений к стандартам ЕС и уменьшить бюрократическую волокиту.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, сообщается, что новый закон предполагает законодательное регулирование проведения фитосанитарных и повторных (арбитражных) фитосанитарных экспертиз.

Также законом предусмотрено создание Реестра лабораторий, уполномоченных проводить экспертизы, что позволит создать систему отслеживания заключений лабораторий и фитосанитарных сертификатов, выданных на их основе, с целью предотвращения коррупции.

Срок действия фитосанитарного сертификата на территории Украины будет составлять 14 дней, а при выдаче фитосанитарного сертификата на экспорт и реэкспорт, согласно закону, необходимо учитывать фитосанитарные требования стран, в которые будет реализовываться продукция.

Также предусматривается введение административной ответственности должностных лиц фитосанитарных лабораторий за ненадлежащее соблюдение законодательства о карантине растений во время проведения фитосанитарной экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 10 июля 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6673 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур».