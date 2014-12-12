В России поставщики продуктов требуют еженедельного повышения цен

Поставщики продуктов в РФ больше не могут сдерживать цены, они просят ритейлеров быстрее согласовывать подорожание товаров, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

По данным издания, крупнейшие отраслевые союзы обратились к Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших ритейлеров, с просьбой сократить срок рассмотрения уведомлений о росте закупочных цен с 45 дней до семи. Производители терпят убытки — из-за стремительно обесценивающегося рубля им выгоднее платить торговым сетям штрафы за непоставку товаров, чем продавать их по старым ценам.

Согласно Кодексу добросовестных практик (КДП), который регулирует взаимоотношения производителей, поставщиков и торговых сетей, сегодня у ритейлеров есть 45 дней для рассмотрения заявленного поставщиком подорожания. Если за это время сеть решает не принимать повышение стоимости, то поставщик может прекратить отгрузку. Но в реальности, рассказывает крупный российский производитель, у каждого ритейлера свой срок.

"Иногда принятие решения у сети занимает 120 дней",— поясняет он.

Текущая экономическая ситуация такова, что производителю выгоднее заплатить штраф за непоставку товара (по КДП он может составлять 0-15% стоимости недопоставленной продукции), чем продавать по старым ценам, объясняет глава Рыбного союза Сергей Гудков.

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Сейчас за 45 дней у нас себестоимость меняется несколько раз, объясняет он. "Цены растут и на российское сырье, так как они ориентируются на мировые цены, номинированные в долларах. Так, российская треска подорожала с 90 руб до 150 руб",— приводит пример Гудков.

Другие отраслевые союзы, опрошенные "Коммерсантом", от комментариев отказались.

Исполнительный директор АКОРТ Андрей Карпов подтвердил, что сроки будут обсуждаться. "Возможно, их нужно будет градировать по сроку оборачиваемости товара",— добавил он.

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Представитель X5 Retail Group (сети "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") Владимир Русанов говорит, что снизить срок рассмотрения уведомлений до семи дней будет технически сложно: "У нашей компании до 10 тыс. поставщиков, и мы получаем различные уведомления ежедневно, особенно сейчас, когда в условиях импортозамещения интенсивность общения с контрагентами возросла".

Х5 Retail Group, по словам Русанова, в ситуации последних месяцев старается находить баланс между интересами поставщиков и покупателей.

Один из участников совещания рассказал, что в ближайшее время ритейлеры сделают поставщикам встречное предложение. "По кодексу у нас есть 45 дней, просят семь — компромисс где-то посередине",— говорит собеседник издания.