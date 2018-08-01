Украина экспортировала в Азию агропродукции на $3,7 миллиарда

Доля Азии за этот период составила 43,2% от общего экспорта аграрной продукции.

Украинские аграрии в І полугодии 2018 года экспортировали в страны Азии продукцию на 3,7 миллиарда долларов, или 43,2% от общего агарного экспорта, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"Позицию основного импортера отечественной агропродукции уже несколько лет удерживают азиатские страны, которые за январь-июнь 2018 года закупили украинского продовольствия на 3,7 миллиарда долларов. Доля Азии за этот период составила 43,2% от общего экспорта аграрной продукции", - говорится в сообщении.

При этом основными рынками сбыта украинской агропродукции остаются четыре региона – страны Азии, Африки, Европейского Союза и СНГ. В I полугодии 2018 года их суммарная доля увеличилась и составила почти 97% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции.

В частности, на страны Европейского Союза приходится около трети украинской сельхозпродукции – 30,4%. За I полугодие 2018 года они закупили украинского продовольствия на 2,6 миллиарда долларов.

Объемы экспорта в страны Африки составили 1,3 миллиарда долларов – 14,6% от общего экспорта аграрной продукции.

Эксперты Института аграрной экономики также отмечают, что сохраняется тенденция оживления экспорта украинской сельхозпродукции в страны СНГ, наметившаяся в прошлом году. Страны этого региона за январь-июнь 2018 года импортировали украинское продовольствие на 0,7 миллиарда долларов, что составило 8,6% от общего экспорта аграрной продукции.

По результатам I полугодия 2018 года рейтинг стран – импортеров украинской агропродукции возглавила Индия, которая закупила украинское продовольствие на 1 миллиард долларов.

Второе место удерживает Египет, который импортировал из Украины сельхозпродукцию на 576 миллионов долларов.

На третьем месте – Китай, который приобрел отечественные продукты на 527 миллионов долларов.

Значительную выручку украинские экспортеры получили также из Нидерландов (525 миллионов долларов), Испании (470 миллионов долларов), Турции (458 миллионов долларов) и Италии (449 миллионов долларов).

Как отмечают эксперты, эти семь стран обеспечили 47% доходов от экспорта продукции агропромышленного комплекса в І полугодии 2018 года.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в I квартале экспортировали продукцию на 4,3 миллиарда долларов.

В 2017 году больше всего украинской сельхозпродукции купили ЕС, Индия, Египет и Китай.