Ukrlandfarming Бахматюка поддержал запуск мобильного приложения для малых фермеров m-Agri от Киевстар

Группа компаний Ukrlandfarming - одна из первых, поддержала инициативу Киевстар в запуске приложении и проведении специальных событий для фермеров.

Группа компаний Ukrlandfarming, акционером которой является Олег Бахматюк, поддержала инициативу Киевстар по запуску мобильного приложения для малых фермеров m-Agri. Предприятия Ukrlandfarming примут участие в событиях для аграриев "Киевстар Фест". Встречи с украинскими фермерами пройдут в 8 областях Украины до конца лета 2018 года.

"Мы разработали уникальное приложение для малых фермеров, и теперь хотим рассказать им о нем. Ведь использование m-Agri может реально помочь селянам продуктивнее вести собственное хозяйство и развиваться, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Владельцы даже самых маленьких хозяйств должны иметь доступ к информации, технологиям и ресурсам, доступным крупным агрохолдингам. И мы им в этом поможем".

Группа компаний Ukrlandfarming - одна из первых поддержала инициативу Киевстар в запуске приложения и проведении специальных событий для фермеров.

"Ukrlandfarming - одна из крупнейших агрокомпаний Украины, мы работаем в этом секторе уже более 11 лет, верим в огромный агро-потенциал страны и заинтересованы в его реализации, - рассказывает генеральный директор Группы компаний Ukrlandfarming Галина Ковток. - Мы всячески поддерживаем инновации, которые способствуют развитию агроиндустрии. Запуск m-Agri от Киевстар считаем замечательной инициативой, которая поможет нашей компании еще лучше обмениваться опытом с коллегами по рынку и чаще взаимодействовать ".

Первым городом, который будет встречать "Киевстар Фест" 1 августа, станет м. Сквира Киевской области.