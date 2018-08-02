В Украине дорожает производство сельхозпродукции

Расходы на производство сельхозпродукции в январе-июне выросли на 13,9%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2018 года выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 12,7%, а животного – на 17,1%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-июнь текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2%. В июне по сравнением с маем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения уменьшились на 1,1%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 21,8%.