В Украине вступил в силу закон об органической продукции (видео)
Закон об основных принципах и требованиях к производству, обороту и маркировке органической продукции, принятый парламентом 10 июля, вступил в силу с сегодняшнего дня.
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Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, оборота органической продукции и функционирования рынка такой продукции.
Также документом определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанной сфере.
Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.
Текст закона был опубликован 1 августа в официальном парламентском издании "Голос Украины".
Как сообщал УНИАН, 30 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции".