Россия снова ужесточила ввоз украинских товаров в оккупированный Крым

Об этом сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко на форуме "Таможенная система Украины. Перезагрузка".

«На Перекопском перешейке опять россияне начали тотальный контроль всех грузов, которые идут из Украины. С 3 часов ночи до 9 утра (12 декабря - УНИАН) в одном пункте пропуска досмотрели только 7 машин, в другом – 11 машин. Очереди образовались по 200 единиц грузовой техники», - сообщил Макаренко.

Как сказал замглавы ГФС журналистам перед форумом, ужесточение процедуры прохождения досмотра на пропускных пунктах в Крыму аргументируется другой стороной как «антитеррористическая операция».

«Таможенные органы делают фактически полный досмотр всего того, что идет из Украины, плюс периодически там проводится так называемая «антитеррористическая операция», в том числе сегодня ночью, а «антитеррористическая операция» – это поиск в грузах незаконных товаров», - отметил он.

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Для решения проблемы Макаренко пообещал выйти на переговоры с российской стороной, поскольку условия на упомянутых пропускных пунктах не предусматривают длительное пребывание людей, учитывая погодные условия и отсутствие инфраструктуры.

«В тех местах нет населенных пунктов и инфраструктуры. Там открытое поле. Плюс Сиваш, плюс ветер, плюс снег», - сказал Макаренко.

Ранее УНИАН сообщал, что иностранных граждан с территории Украины будут пропускать в Крым только по специальным разрешениям.

Также сообщалось, что в Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе.

Поставка товаров и сопутствующих услуг с/на материковую часть Украины из Крыма приравнивается к осуществлению экспортно-импортных операций.

Ранее Анатолий Макаренко заявлял, что главной проблемой для работы таможни на границе с Крымом на сегодняшний день является отсутствие необходимой инфраструктуры. Также Макаренко сообщал о блокировке ввоза товара в Крым в связи с необходимостью тщательного досмотра российской таможней.

СМИ неоднократно сообщали об очередях на въезде в Крым, связанных с долгим таможенным оформлением грузовых и легковых автомобилей.