Норвегия в ответ на эмбарго Кремля парализует разведение лосося в России

Норвежские поставщики смолта лосося (мальков для производства аквакультуры) уведомили российскую компанию «Русское море» о предстоящем запрете на его поставку в Россию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на FlashNord.

«У нас считают, что раз существуют запрет со стороны России на поставки лосося, то должен быть ответный запрет на поставки и смолта», — пояснил источник издания.

Читайте такжеРоссия не смогла найти замену норвежскому лососюПо его словам, запрет на поставки смолта окажет негативное влияние на деятельность компании «Русское море», как выращивает лосось на побережье Баренцева моря. На сегодняшний день компания обеспечена смолтом на ближайшие 9–12 месяцев.

Читайте такжеНорвегия полностью заморозила сотрудничество с Кремлем и отзывает из РФ военных экспертовFlashNord не располагает официальными комментариями компании «Русское море».