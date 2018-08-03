Минагропрод сохраняет прогноз урожая пшеницы на уровне 23 миллионов тонн

При этом, по словам первого замминистра Мартынюка, исходя из фактических показателей и погодных условий в областях, где работы еще продолжаются, предложение продовольственной пшеницы урожая 2018 года составит 11 миллионов тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сохраняет прогноз урожая пшеницы на уровне 23 миллиона тонн в 2018 году, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в Facebook.

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"По состоянию на 1 августа намолочено 18,481 миллиона тонн пшеницы. Средняя урожайность – 35,3 ц/га. Обмолочено 5,24 миллиона га, что составляет 79% к прогнозу. Мы сохраняем прогноз урожая пшеницы на уровне 23 миллиона тонн", - написал Мартынюк.

При этом, по словам первого замминистра, исходя из фактических показателей и погодных условий в областях, где работы еще продолжаются, предложение продовольственной пшеницы урожая 2018 года составит 11 млн тонн.

"Это наиболее консервативная, пессимистичная оценка, которая реализуется при наиболее неблагоприятном сценарии и при совокупности всех возможных негативных факторов (что в принципе маловероятно, но бывало). Однако даже в этой модели объем в 11 млн тонн больше чем в два раза превышает спрос внутреннего рынка на продовольственную пшеницу, который оценивается в 5 миллионов", - подчеркнул Мартынюк.

Он также отметил, что из-за неурожая в основных странах-поставщиках зерна цены на внешних рынках на пшеницу растут, что повышает маржинальность экспорта из Украины.

Мартынюк отметил, что абсолютным приоритетом является обеспечение внутреннего рынка и стабильность цен на ключевые продовольственные товары. По словам первого замминистра, в ближайшие дни с участниками зернового рынка будет подписан меморандум про взаимопонимание в текущем маркетинговом году, в котором будет закреплен лимит экспорта пшеницы продовольственных классов на среднесрочную перспективу.

Как сообщал УНИАН, с начала 2018-2019 маркетингового года украинские аграрии экспортировали 2,2 миллиона тонн зерновых.

По предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.