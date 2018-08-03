Эксперты прогнозируют увеличение урожая поздних зерновых из-за затяжных дождей

При этом урожай ранних зерновых сократится.

Эксперты прогнозируют увеличение урожая поздних зерновых культур, в частности, подсолнечника и кукурузы, из-за затяжных дождей в июле.

Читайте такжеМинагропрод сохраняет прогноз урожая пшеницы на уровне 23 миллионов тонн

Об этом сообщила журналистам начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«Что касается поздних культур, кукурузы, подсолнечника и сои, которые остались на полях, то для них произошло смягчение метеорологических условий, улучшилось увлажнение грунта. В конце-концов, на юге был остановлен бездождевой период и благодаря тому, что повысилась влажность грунта, продолжительность жизни этих культур будет продлена, а чем длиннее продолжительность жизни сельскохозяйственных культур, тем выше урожай», - сказала Адаменко.

Кроме того, в этом году эксперты ожидают рекордный урожай кукурузы, о чем сообщила заместитель директора компании «ПроАгро Груп» Мария Колесник.

«Следует ожидать рекордного урожая кукурузы. С нашими прогнозами мы увеличили потенциальную урожайность на 15% и поэтому наша оценка объемов производства кукурузы в текущем году – это 30,9-31 млн тонн. То есть это рекордный показатель, если в дальнейшем погодные условия не внесут свои коррективы. В итоге это может привести к тому, что общий объем производства зерна в стране может достигнуть 64,5-65 млн тонн», - отметила Колесник.

При этом, по ее словам, из-за большого количества осадков в июле значительно сократится урожай ранних зерновых.

«Я думаю, что процент продовольственного зерна в этом году будет ниже по сравнению с показателями прошлого года. Мы сократили наш прогноз по производству пшеницы в целом до 24,4 млн тонн – это меньше, чем в прошлом году, где-то на 7%», - сообщила Колесник.

В то же время, по словам эксперта, из-за затяжных дождей во время уборки ранних зерновых этот процесс задержался приблизительно на 3 недели, что привело к понижению качества урожая.

Как сообщал УНИАН, в начале июля эксперты сообщали, что прошедшие Украине дожди стали причиной отсрочки начала сбора урожая в северных областях Украины, и могли негативно повлиять на качество урожая зерновых.

По прогнозам Минагропрода, урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на уровне 60 млн тонн.