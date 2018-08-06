За полгода в Украине было создано 1,2 тысяч га новых лесов

Площадь восстановления лесов в Украине в І полугодии составила 25,5 тыс. га.

Площадь восстановления лесов предприятиями Государственного агентства лесных ресурсов в первом полугодии текущего года составила 25,5 тыс. га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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«За полгода посадка и посев выполнены на площади 25,5 тыс. га. В том числе, было создано 1,2 тыс. га новых лесов», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что для дальнейшего восстановления лесов в лесных рассадниках посеяны семена деревьев на площади более 226 га, что даст возможность обеспечить потребность предприятий в качественном садовом материале осенью и весной следующего года.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году лесхозы восстановили 53,2 тыс. га леса на местах срубов.