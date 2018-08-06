Украина уменьшила экспорт зерна

В первом полугодии наша страна уменьшила экспорт зерновых на 11% - до 3,2 млрд долл.

Украина по итогам І полугодия уменьшила экспорт зерновых на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 млрд долл., сообщила пресс-служба Института аграрной экономики со ссылкой на слова директора института Николая Пугачева.

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Согласно сообщению, за январь-июнь 2018 года экспорт отечественных зерновых составлял 18,6 млн тонн на сумму 3,2 млрд долл. США. Это на 11,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

По словам эксперта, в І полугодии 2018 года Украина экспортировала 5,8 млн пшеницы на 1 млрд долл., кукурузы – 12,1 млн тонн на 2 млрд долл., ячменя – 0,4 млн тонн на 85 млн долл.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019), по состоянию на 1 августа, экспортировали 2,2 млн тонн зерновых.

В І полугодии 2018 года 43,2% общего аграрного экспорта Украины пришлось на страны Азии.

Украина по итогам І полугодия 2018 года уменьшила аграрный экспорт на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,6 млрд долл.