У Бахматюка рассказали о социальной ответственности перед пайщиками
Ответственные предприятия тратят миллионы гривен на благоустройство населенных пунктов, где эти предприятия ведут свою хозяйственную деятельность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга Укрлендфарминг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка.
В частности, отмечается, что предприятия Бахматюка занимаются благоустройством территорий, где проживают пайщики.
"Это и своевременная уборки сельских дорог от снега, и вывоз отходов селян специализированными машинами на предусмотренные для этого площадки. В весенне-осеннее время большое внимание уделяется приведению дорожного покрытия в надлежащее состояние: это и финансирование закупки щебенки, гравия или песка, и услуги грейдеровального транспорта, и кошение обочин дорог", - рассказали в пресс-службе.
Только в этом году три предприятия, входящие в состав агрохолдинга UkrLandFarming, а именно ООО "Агро-Край", ООО "Райз-Восток" и ООО "Западная Агропроизводственная компания", потратили на такие нужды жителей сел около 2 млн грн, из них только на расчистку и грейдирование дорог было потрачено около 1 млн грн.
Как рассказал руководитель предприятия ООО "Райз-Восток" Юрий Щербак, социальная ответственность предприятия перед пайщиками - это один из принципов, которыми руководствуются предприятия UkrLandFarming в своей хозяйственной деятельности.
"Есть вещи, которые на местах, в селах для людей могут делать только сельсоветы или предприятия, которые здесь обрабатывают землю. Мы расчищаем для людей снег, проводим водопроводы в некоторых селах, где есть такая потребность, занимаемся освещением сел, ремонтом дорог, ремонтом школ, садов, ФАПов. Люди это видят, сельсоветы это видят, и принимают решение – перезаключать ли в будущем договора с такими предприятиями", - рассказал он.
Как известно, агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка - одно из крупнейших в Европе аграрных предприятий, которое работает в 600 населенных пунктах Украины. Предприятия UkrLandFarming является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и реализует десятки социальных проектов в селах, где ведут свою хозяйственную деятельность.