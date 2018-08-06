Украина и США согласовали сертификаты на американские корма для животных

До 30 ноября будет действовать переходной период, в течение которого будут использоваться также предварительно согласованные формы сертификатов.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины и Инспекционная служба здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США согласовали сертификат на экспорт американских кормов для животных и продуктов крови в Украину, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Госпродпотребслужба и Инспекционная служба здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США пересогласовали формы ветеринарных сертификатов на корма для животных, которые экспортируются в Украину из Соединенных Штатов Америки, и на экспорт из США в Украину продуктов крови, не предназначенных для употребления в пищу человеком, но пригодных для использования в кормлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 30 ноября будет действовать переходной период, в течение которого будут использоваться также предварительно согласованные формы сертификатов.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года технические ведомства Соединенных Штатов Америки провели техническую оценку предоставленных Украиной материалов о возможных поставках мяса птицы в США в ответ на соответствующую заявку нашей страны, аккредитация которой продолжается последние два года.