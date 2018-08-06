Аграрии намолотили почти 29 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составляется на уровне 33,8 центнера с гектара.

Украинские аграрии по состоянию на 6 августа намолотили 28,6 миллиона тонн зерна с площади 8,5 миллиона га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 21,5 миллиона тонн на площади 5,8 миллиона га, или 91% к прогнозу; яровой пшеницы – 184,9 тысячи тонн на площади 59,4 тысячи га, или 30% к прогнозу; озимого ячменя – 3 миллиона тонн на площади 857 тысяч га, или 98% к прогнозу; ярового ячменя – 2,9 миллиона тонн на площади 1,2 миллиона га, или 73% к прогнозу; гороха – 705 тысяч тонн на площади 92 тысячи га, или 90% к прогнозу.

Средняя урожайность зерновых составляет 33,8 ц/га.

Также собрано 218 тысяч тонн ржи с 82 тысяч га (55% к прогнозу) при урожайности 26,7 ц/га и 93 тысячи тонн овса с 44 тысяч га (22%) при урожайности 21,2 ц/га.

Кроме того, намолочено 2,5 миллиона тонн озимого рапса с 959,6 тысячи га (99%) при урожайности 26,1 ц/га и 41 тысяча тонн ярового рапса с 20 тысяч га (30%) при урожайности 20,9 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 миллионов тонн.

В то же время 3 августа Минагропрод увеличил прогноз урожая пшеницы с 23 до 24 миллиона тонн.

Также эксперты прогнозируют рост урожая зерновых до 64,5-65 миллионов тонн за счет увеличения урожая поздних зерновых из-за затяжных дождей в июле.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.