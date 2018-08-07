Лукашенко: в России нет мяса

14:04, 07 августа 2018
Агро
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Александр Лукашенко / REUTERS

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По его словам, белорусские предприятия должны быть готовы к торговле мясной продукцией на российском рынке, передает “БелТА”.  

"Значимость мяса и молока впредь будет возрастать, и прежде всего на нашем основном российском рынке. Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса. Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках", - сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что не стоит забывать и о внутреннем рынке.

«И вопрос ценообразования — за это кто-то может потерять голову, и не только министр торговли», — подчеркнул Лукашенко.

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Теги: #Россия#Беларусь#Лукашенко#мясо