Экстремальная жара в Европе спровоцировала овощной кризис - самый серьезный за 40 лет

В результате жарких погодных условий особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша.

Затяжная экстремальная жара в Европе привела к наиболее серьезным за последние 40 лет проблемам для овощного сектора ЕС.

Читайте такжеВ Германии из-за жары пересыхают реки

Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractive.

"В связи с длительной жаркой и сухой погодой на протяжении всего июля на большей части континента урожайность овощей резко снизилась. Сегодняшняя ситуация для огородников и производителей овощей – самая серьезная за последние 40 лет", - говорится в заявлении организации.

В комментарии изданию организация сообщила, что в результате жарких погодных условий особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша.

Ассоциация заявила, что больше всего пострадал сектор замороженных и консервированных овощей, в котором потери урожая привели к сокращению и нерегулярным поставкам свежих овощей на перерабатывающие предприятия, что привело к увеличению издержек производства и сокращение количества обрабатываемых продуктов.

Впрочем, в организации не подтвердили, что в связи с этим цены на овощи могут возрасти.

По данным PROFEL, 2018-й является третьим годом подряд, когда овощной сектор сталкивается с серьезными проблемами, связанными с погодой. Сообщается о значительном сокращении урожая гороха и бобов в диапазоне от 20% до 50%.

"В некоторых производственных регионах на юге Европы первый урожай бобов также пострадал от сильных штормов (наводнений и града). Потери урожая лука составляют от 15% до 50%; урожай кабачков и шпината также пострадал. Во многих регионах посев вторых культур - шпината, фасоли или цветной капусты - невозможен из-за засухи", - сообщили в PROFEL.