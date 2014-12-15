Медведев заявил, что Россия запретила поставки украинских продуктов из-за европейских техстандартов

Об этом говорится в статье Медведева в российской «Независимой газете», опубликованной сегодня, 15 декабря.

«Из-за различий во многих технических регламентах, нормах и стандартах украинские сельхозпроизводители просто не смогут попасть на российский рынок. События последних месяцев это доказывают. Стоило провести проверки украинской сельхозпродукции, как тут же были выявлены системные нарушения наших норм – и по качеству, и по требованиям потребительской безопасности. Сейчас этот сектор хозяйственных отношений испытывает не лучшие времена», - отметил Медведев.

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При этом российский премьер не объяснил, почему российские прилавки были наполнены продуктами из стран Евросоюза до введения Россией одностороннего эмбарго.

Медведев заявил, что ассоциация Украины и Евросоюза несет риски для стран Таможенного союза и СНГ.

«Отсутствие в Европе регионализации потребует от нас всякий раз закрывать свой рынок и для украинской продукции, если очаг заболевания обнаружен в противоположной части Евросоюза. В этой связи значительные риски мы видим и для экономик наших партнеров по Таможенному союзу, равно как и для других стран СНГ. В частности, это касается Беларуси, которая имеет значительный объем торговли с Украиной», - подчеркнул Медведев.

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По его словам, есть и другие проблемы, которые создаст соглашение Украины с ЕС.

«Мы ожидаем, что выполнение Украиной обязательств по сближению своей нормативно-правовой базы с нормами Европейского Союза приведет к резкому сокращению информационного обмена между нашими таможенными службами», - заявил Медведев.

Премьер РФ считает, что это существенно затруднит обмен между соседями предварительной информацией, «ослабит систему взаимного признания результатов таможенного контроля, что позволяет сейчас ускорять прохождение процедуры контроля на границе».

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала этого года усилили давление на украинских экспортеров. На сегодняшний день запрещен ввоз в РФ украинской молочной продукции, свинины и продуктов из нее, картофеля, ряда другой растениеводческой продукции, существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.

13 октября Роспотребнадзор запретил ввоз сырных продуктов из Украины в связи с якобы нарушением украинскими производителями законодательства в сфере защиты прав потребителей.