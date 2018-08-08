Украина сократила экспорт масличных культур

Украина в І полугодии уменьшила экспорт масличных культур на 6,7%, до $651 миллиона.

Украина по итогам І полугодия 2018 года уменьшила экспорт масличных культур на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 651 миллиона долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Института аграрной экономики со ссылкой на заместителя директора института Николая Пугачева.

По данным Института аграрной экономики, основным товаром масличной группы остается соя, которой в первом полугодии текущего года украинские аграрии экспортировали более 1,4 миллиона тонн на сумму 566 миллионов долларов, что составляет почти 87% экспорта масличных.

Кроме того, Украина экспортировала на внешние рынки 128 тысяч тонн семян рапса на сумму 56 миллионов долларов и 18 тысяч тонн семян подсолнечника на 9 миллионов долларов.

Также сообщается, что больше всего украинских масличных за первое полугодие текущего года импортировала Турция. Ее доля вплотную приблизилась к четверти в общем экспорте этой продукции и составила 24,9%. За январь-июнь 2018 года Турция закупила 423 тысячи тонн украинских масличных культур на сумму 165 миллионов долларов, в том числе 421 тысяча тонн сои на 163 миллионов долларов.

По прогнозам эксперта, объемы поставок масличных в Турцию в этом году могут составить 0,8 миллиона тонн.

Также закупки масличных культур осуществляют Иран (11%), Беларусь (10,5%), Египет (7,2%), Италия (7,1%), Ливан (6,1%), Нидерланды (5,7%), Греция (4,4%), Польша (4,2%) и Германия (4%). Совокупная доля этих стран составила 85% от реализации масличных культур за первые шесть месяцев текущего года.

Кроме того, сообщается, что в І полугодии Украина экспортировала жиров и масла на 2,2 миллиарда долларов что на 7,6% меньше прошлогодних показателей за соответствующий период.

Основным товаром этой группы является масло подсолнечное. Его украинские аграрии продали за границу на сумму 2,1 миллиарда долларов – на 187 миллионов долларов меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.

По словам эксперта, основным импортером жиров и масел в І полугодии текущего года стала Индия, доля которой в структуре украинского экспорта этой продукции составила 44,8%. Также основными странами-импортерами этой продукции стали Иран (6,2%), Китай (6,1%), Нидерланды и Италия (по 5,8%), Испания (5,2%). Совокупно на эти страны приходится около 74% стоимости экспорта масел и жиров, отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, объемы экспорта масличных культур в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) увеличились на 52% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 3,5 миллиона тонн.