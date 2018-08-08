В Минагропроде заявили, что не будут ограничивать экспорт зерна

При этом в министерстве отметили, что учитывая ситуацию на внешних рынках и повышенный спрос на продовольственную пшеницу, будут приняты меры безопасности.

В Украине не будут ограничивать объемы экспорта продовольственной пшеницы в следующем году.

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Об этом в колонке для ЭП написал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"На сегодняшний день (а это, напомню, уже 90% собранных площадей) вопрос введения ограничений на экспорт зерна не рассматривается", - отметил он.

Однако, по его словам, учитывая ситуацию на внешних рынках и повышенный спрос на продовольственную пшеницу, Минагропрод обязан принять меры безопасности.

"Еще раз повторюсь, что прямые ограничения - самые нежелательные из них. Но уровень самоорганизации трейдингового рынка достаточно высок, и я убежден, что мы можем обойтись без крайних мер", - подчеркнул Мартынюк.

Заместитель министра отметил, что в ближайшее время будет подписан меморандум с зернотрейдерами, в котором будут закреплены прогнозные ожидаемые объемы экспорта продовольственной пшеницы.

По данным УкрАгроКонсталта, министерство планирует указать в меморандуме 8 млн тонн пшеницы 1-5 класса. В объем также входит экспорт муки в пересчете на зерно.

Цифра, указанная в меморандуме, не является окончательной, и может быть предложена к пересмотру в январе 2019 году в зависимости от наличия запасов продовольственной пшеницы для внутреннего потребления.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь 2018 года экспорт отечественных зерновых составлял 18,6 млн тонн на сумму 3,2 млрд долл. США. Это на 11,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.