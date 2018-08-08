Украинские аграрии экспортировали почти 3 миллиона тонн зерновых
16:49, 08 августа 2018Агро
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Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 1,3 миллиона тонн.
В прошлом году аграрии экпортировали почти 40 миллионов тонн зерновых / фото УНИАН
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 8 августа экспортировали 2,8 миллиона тонн зерновых.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 1,3 миллиона тонн, ячменя – 796 тысяч тонн, кукурузы – 799 тысяч тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 3,2 тысячи тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.
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