В Украине с начала года зафиксировано 60 вспышек чумы свиней

Также ветеринары зарегистрировали 35 случаев в дикой фауне с общим количеством зараженного поголовья – 338.

В Украине за январь-июль 2018 года зарегистрировано 60 вспышек АЧС среди домашних животных, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"В Украине с 1 января по 31 июля было зарегистрировано 60 случаев АЧС среди домашних животных (10,6 тысячи пораженного поголовья)", - говорится в сообщении.

При этом, как уточнили УНИАН в пресс-службе ведомства, в I полугодии 2017 года среди домашних животных было зарегистрировано 70 вспышек АЧС.

Согласно сообщению пресс-службы, в июле текущего года было зарегистрировано 12 случаев АЧС среди домашних животных с более 1,6 тысячи пораженного поголовья, в то время как за июль прошлого года таких случаев было зарегистрировано 7.

Также сообщается, что за семь месяцев в Украине было зарегистрировано 35 случаев АЧС в дикой фауне с общим количеством зараженного поголовья – 338.

Кроме того, Госпродпотребслужба сообщает, что в Европе, согласно информации Европейской системы нотификации о болезнях животных (ADNS) наибольшее количество случаев вспышек среди домашних животных в течении года фиксируется в Румынии (544 случая с более 70,8 тысячи пораженного поголовья) и Польше (78 случаев с более 20 тысяч пораженного поголовья). Также случаи АЧС были зарегистрированы в России - 38 за январь-июль текущего года - с более 172 тысяч пораженного поголовья.

Всего с начала года по конец июля в Европе было зарегистрировано 4406 случаев АЧС среди домашних и диких свиней, отмечают в Госпродпотребслужбе.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.