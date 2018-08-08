МХП прокомментировал недостоверные факты о результатах исследования FAIRR Initiative в материалах ряда СМИ

FAIRR Initiative - частное учреждение, которое было основано Фондом Джереми Коллера в 2015 году и является объединённой сетью инвесторов

6 августа в украинском инфопространстве появился материал, в котором были поданы недостоверные факты о результатах исследования FAIRR Initiative и некорректно освещена деятельность МХП.

Материал с некорректными выводами без официальной информации со стороны МХП распространил ряд онлайн-медиа.

FAIRR Initiative — частное учреждение, которое было основано Фондом Джереми Коллера в 2015 году и является объединённой сетью инвесторов.

Цели и методы исследований, как и перечень компаний и критерии их отбора не являются прозрачными и определяются FAIRR самостоятельно, без подтверждения со стороны авторитетных экспертных научных или исследовательских организаций, а сами исследования используют только информацию из средств массовой информации и других открытых источников массовой информации, которые обычно освещают собственное редакционное мнение, не подтверждая его экспертными заключениями официальных учреждений.

В то же время, FAIRR не обращалась в МХП за какой-либо дополнительной подтвержденной экспертными заключениями информацией по вопросам, исследующимся в ее рейтинге, и не просила предоставить никаких сертификатов или заключений регулирующих и контролирующих органов. Следовательно, субъективное мнение частного учреждения FAIRR Initiative, представленное как результаты исследования, является исключительно субъективным частным мнением организации, но не может быть признано как результаты официальной экспертизы по вопросам экологии, социального обеспечения и управления.

В то же время, часть редакций отечественных СМИ без дополнительного анализа вышеизложенных фактов, не имея обоснованного подтверждения относительно выводов FAIRR Initiative, распространила их как значимое исследование, не учтя определенных фактов. МХП прокомментировал ситуацию в официальной позиции, которую разместил на своем официальном сайте.