Беларусь запретила российские макароны и кофе

Под запрет попали макароны быстрого приготовления "Золотая лапша", "Лагман по-дунгански" и "Биг Ланч" производства российской компании "БиоФуд" и молотый кофе "Мокка" производства "Паулиг Рус", сообщает Российская служба Би-би-си.

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О приостановке обращения этих товаров распорядился главный санитарный врач Беларуси Игорь Гаевский, сославшись на то, что эти продукты не соответствуют принятым в стране санитарно-эпидемиологическим нормам и техническому регламенту Таможенного союза.

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В конце ноября-начале декабря контрольные службы России приостановили поставки в страну белорусских мясо-молочных продуктов, практически перекрыв тем самым импорт белорусского мяса. При этом в качестве причины также приводилось нарушение санитарно-эпидемиологических норм и производственных техрегламентов.

Эти меры вызвали резкую реакцию со стороны белорусского президента Александра Лукашенко, который публично усомнился в качестве российских товаров, поступающих в Беларусь.