Украина вошла в ТОП-6 крупнейших поставщиков пива в Евросоюз

Рынок пива в Украине впервые с 2009 года прекратил падение.

Несмотря на то, что объемы производства пива падалинесколько лет подряд, Украина экспортировала в ЕС за 2017 год 11 миллионов литров пива, а это 3% от всего объема ввозимого в Европейский Союз продукта.

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Об этом сообщает Украгроконсалт со ссылкой на данные Евростата.

Крупнейшими поставщиками пива в ЕС по итогам прошлого года стали: Мексика (211 миллионов литров и 52% от всего импорта), Сербия (48 миллионов литров, 12%), США (39 миллионов литров, 10%), Беларусь (23 миллиона литров, 6%), Китай (16 миллионов литров, 4%) и Украина (11 миллионов литров, 3%).

Как отмечали аналитики компании Pro-Consulting, в 2017 году экспорт украинского пива увеличился на 50%, по сравнению с 2016 годом.

Главным импортером украинского пива в ЕС была Литва (8,2% всех поставок), которая входит в четверку стран-потребителей еще с 2014 года. Тогда половина всего экспортируемого напитка отправлялась в Россию, 20% в Беларусь и практически столько же в Молдову.

В прошлом году пиво в Россию практически не экспортировалось, а поставки в Беларусь и Молдову снизились суммарно на 8 миллионов литров, однако пивной сектор поддержали новые рынки сбыта. Так, Украина экспортировала в Алжир 18 миллионов литров пива — это 17,7% от всего экспорта в 2017-м году.

При этом рынок пива в Украине впервые с 2009 года прекратил падение. Рынок пива в 2017 году вырос на 0,1% – до 164,5 миллиона дал.

Однако отраслевой ассоциации "Укрпиво" сообщают, что производство пива в 2017 году сократилось на 0,6% – до 178 миллионов дал. Впрочем, уже в первые два месяца 2018 года в Украине было сварено 19,4 миллиона дал пива, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.