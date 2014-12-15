Сахарные заводы Винницкой области сократили потребление газа на 30%

Несмотря на 30% уменьшение потребления газа сахарные заводы Винницкой области выработали на 50 тысяч тонн сахара больше, чем в прошлом году

Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

По словам председателя Винницкой областной государственной администрации Анатолия Олейника, в прошлом году для промышленности был предусмотрен объем потребления газа на уровне 250 млн м куб в сезон, в текущем этот показатель составляет 170 млн куб. м газа, что на 30% меньше. Сахарным же заводам в этом году лимит был уменьшен до 51 млн кубометров газа против прошлогодних 73 млн.

«Гайсинский сахарный завод полностью перешел на альтернативное топливо, аналогичные мероприятия осуществляются на Крыжопольском. Подправили ситуацию также Ильинецкий и Ждановский заводы. Таким образом по сахарных заводах как достаточно энергоемкой составляющей мы сэкономили газ на 30%. Более того, несмотря на уменьшение потребления газа заводы Винницкой области увеличили объемы производства сахара на 50 тысяч тонн: если в прошлом году объем произведенного в области сахара составил 370 тысяч тонн, то в этом году мы уже имеем показатель в 420 тысяч тонн», - подчеркнул Олейник.

В то же время, председатель облгосадминистрации отметил, что со 146 бюджетных учреждений, задекларированных к переводу на альтернативные виды топлива, на 95-ти работы завершены в полном объеме, что уже дало экономию на уровне почти 3 млн кубометров газа. Еще на 51 объекте строительно-монтажные работы продолжаются, поэтому определенный запас прочности в этом направлении еще есть.

«По бюджетным учреждениям мы потребляем 21 млн кубометров газа. 3 млн куб. из 7 запланированных уже сэкономили. И сейчас принимаются меры, чтобы на конец года превышение лимита по общему объему составило всего лишь 2,5-3 млн кубометров - для области это четырехдневное потребления газа», - отметил руководитель ОГА.