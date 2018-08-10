Минагропрод и зернотрейдеры согласовали объем экспорта пшеницы

По предварительным итогам 2017/2018 маркетингового года, Украина экспортировала 39,4 миллиона тонн зерновых. Из них пшеницы – 17,1 миллиона тонн.

Экспортеры зерна и Министерство аграрной политики и продовольствия согласовали объем экспорта пшеницы в 2018 году в 16 миллионов тонн, из которых продовольственной пшеницы - 8 миллионов тонн, непродовольственной пшеницы (фуража) - также 8 миллионов тонн.

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Согласно сообщению пресс-службы - Европейской Бизнес Ассоциации, сегодня, 10 августа, между министерством и игроками рынка будет подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Согласно сообщению, этот документ является одним из факторов сохранения баланса между внутренним потреблением зерновых и экспортными возможностями.

Отмечается, что пересмотр объема экспорта будет осуществлен по результатам завершения жатвы пшеницы, но это должно быть сделано не позднее 28 сентября 2018 года.

В пресс-службе напомнили, что на рынке зерновых подписания меморандума знаменует старт нового маркетингового года. По предварительным итогам 2017/2018 года, Украина экспортировала 39,4 миллиона тонн зерновых. Из них пшеницы – 17,1 миллиона тонн. Крупнейшими покупателями украинского зерна в I полугодии 2018 были страны Африки, Азии и Европы.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сохранило прогноз урожая пшеницы на уровне 23 миллиона тонн в 2018 году.

С начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) украинские аграрии экспортировали 2,2 миллиона тонн зерновых.