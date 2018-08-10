UkrLandFarming Бахматюка обеспечивает питьевой водой село в Донецкой области

В Ровнопольском сельском совете (Донецкая область, Волновахский район) сложилось критическая ситуация по обеспечению питьевой водой местных жителей. Водопроводная сеть практически разрушена, непригодна к эксплуатации, а расходы на ее ремонт неподъемны для местной власти - по оценкам специалистов, они равны прокладке нового водопровода.

ООО «АП«Приднепровское», которое входит в агрохолдинг Укрлендфарминг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, помогает жителям села в Волновахском районе Донецкой области с питьевой водой. Пока остается нерешенным вопрос с ремонтом или прокладкой нового водопровода, на который у местных властей нет средств, социально-ответственное предприятие обеспечивает питьевой водой местных жителей.

Возле села находятся подземные месторождения воды, но промышленное их использование также требует огромных затрат, неподъемных для района. К тому же эта вода требует очистки от окиси железа. Пробы воды в колодцах доказывают, что содержание химических веществ в этой воде в десятки, если не в сотни раз превышает санитарные нормы.

Пока вопрос централизованного водоснабжения остается невиришеним, ООО «АП« Приднепровская» взяла на себя важную миссию - обеспечить жителей сельсовета привозной питьевой водой. Предприятие за свой счет закупает питьевую воду и привозит водовозом под двор жителям села.

UkrLandFarming Олега Бахматюка является крупнейшим агрохолдингом Украины с наибольшим банком земель в управлении. Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также участвуют в решении социально-экономических потребностей регионов, где они расположены.