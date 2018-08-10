Порошенко подписал закон о стимулировании семейных фермерских хозяйств

Документ направлен на получение официального статуса сельским населением, которое работает на своей земле, что позволит легально продавать свою продукцию и получить социальную защиту и право на пенсию.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно информации, документ направлен на получение официального статуса сельским населением, которое работает на своей земле, что позволит легально продавать свою продукцию и получить социальную защиту и право на пенсию.

В частности, законом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и законы Украины "О фермерском хозяйстве", "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований ".

"Изменения предусматривают отнесение к плательщикам единого налога четвертой группы физических лиц - предпринимателей, которые организовали фермерское хозяйство, при условии соответствия совокупности определенных критериев и определения особенностей их государственной регистрации/аннулирования регистрации, налогового учета и отчетности, уплаты единого налога и др. Также содержится установление государственной помощи по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (от 10% до 90% минимального страхового взноса) для каждого из членов фермерского хозяйства в течение 10 лет за счет средств Государственного бюджета Украины через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - членов семейного фермерского хозяйства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - говорится в сообщении.

Кроме того, документом также предусмотрено уточнение положений по созданию и деятельности семейного фермерского хозяйства без приобретения статуса юридического лица.