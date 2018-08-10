"Это попытка рейдерского захвата": "Комплекс Агромарс" жалуется на незапланированные проверки

«Комплекс Агромарс» (торговая марка «Гаврилівські курчата») сообщил о проведении незапланированных проверках на предприятии и возможной попытке рейдерского захвата предприятия.

Об этом заявляет пресс-служба компании на своем сайте.

«Внеплановые проверки – это продолжение спланированной атаки на предприятие с целью его ослабления и не исключено – рейдерского захвата. Мы надеемся, что все государственные инстанции во время проверок будут действовать в рамках закона», – говорят в компании.

В пресс-службе «Комплекса Агромарс» также добавили, что недавно заводы ГП «Укрветсанзавод», вопреки заключенным договорам, отказались принимать от «Агромарса» и перерабатывать побочные продукты животного происхождения.

Руководство предприятия видит в этих отказах и активной пиар-кампании, которая началась в СМИ, – действия конкурентов, которые пытаются ослабить позиции предприятия и ухудшить его имидж.

«Наш конкурент, используя технологии черного пиара, не жалеет средств, чтобы сформировать негативный имидж нашей компании. Мы призываем государственные службы ответственно относиться к своим обязанностям и не «вестись» на провокации, в том числе финансовые поощрения конкурента», – говорится в пресс-релизе компании.

В пресс-службе также отмечают, что предприятие построено по ведущим европейским технологиям, с соблюдением всех требований, а все плановые проверки, которые происходили ранее, подтверждают соответствие работы «Комплекса Агромарс» требованиям действующего законодательства.